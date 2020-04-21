ترجيحات بحصول الكاظمي على ثقة البرلمان الخميس المقبل

2020/04/21 | 07:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مصدر مطلع بعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لكابينة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يوم الخميس المقبل....

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