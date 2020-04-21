ليكن الاول من أيار هذا العام يوم الاعلان العالمي عن التخلص من النظام الرأسمالي الاجرامي - الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي

2020/04/21 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي الرأسمالية قاتل الجماهيريحتفى بيوم العمال العالمي هذا العام بينما يواجه المجتمع البشري في كل انحاء العالم ازمتان احداهما اكثر فتكا ووبالا من الاخرى: أزمة الموت الجماعي كنتيجة مباشرة للاصابة بفايروس كوفيد 19 المهلك، ومعها واضافة لها يواجه ازمة البطالة والجوع والفقر والفاقة والحرمان لحد التجويع والموت جوعا.



تم ويتم طرد مئات الملايين من العمال المأجورين وظائفهم.



وتعاني الطبقة العاملة بكل فئاتها م......

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