2020/04/21 | 08:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الثلاثاء، المشروع الوطني للشباب سيوفّر مليون فرصة عمل. وقال الهنداوي، أنّ “المشروع الوطني لتشغيل الشباب، يعدّ الأول من نوعه ويقوم على تقديم قروض ميسّرة لأصحاب هذه المشاريع من الشباب”.وقال الهنداوي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “القروض على مستوى الفرد لا تزيد عن خمسة وثلاثين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التخطيط: المشروع الوطني للشباب سيوفّر مليون فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التخطيط: المشروع الوطني للشباب سيوفّر مليون فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).