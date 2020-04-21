شفاء 10 مصابين من فيروس كورونا في واسط

2020/04/21 | 08:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة واسط، الثلاثاء، شفاء 10 مصابين بفيروس كورونا.وقال مدير مستشفى الزهراء التعليمي نصير عبد الكريم في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن ” 10 مصابين بالفيروس من اصل 18 تماثلوا للشفاء تماما”.وتابع عبد الكريم، انهم “غادروا ردهات العزل في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين”.

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