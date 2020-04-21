عشرات الملايين مهدّدون بالمجاعة في غرب أفريقيا بسبب كورونا

2020/04/21 | 08:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة أوكسفام غير الحكومية، الثلاثاء، من أنّ حوالي 50 مليون شخص في غرب أفريقيا معرّضون لخطر المجاعة بسبب تداعيات وباء “كوفيد 19” التي فاقمت مشاكل الجفاف وانعدام الأمن في المنطقة.وقالت المنظمة الإنسانية العالمية استناداً إلى تقديرات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” إنّ عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة غذائية في المنطقة يمكن […]

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