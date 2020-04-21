نائب: الاكراد والسنة يسعون للحصول على وزارتي الدفاع والمالية رغم الانقسامات

2020/04/21 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب المستقل باسم خزعل، الثلاثاء، ان الاكراد يسعون للحصول على وزارة سيادية في حكومة الكاظمي في حين يسعى السنة للحصول مرة أخرى على وزارة الدفاع على الرغم من الخلاف والانقسام داخل البيت السني بشأن الكتلة الممثلة للمكون.وقال خزعل في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاكراد لديهم إصرار بالحصول على وزارة سيادية في […]

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