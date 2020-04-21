خبير اقتصادي: 50% من اسعار النفط العراقي ستتأثر بانخفاض اسعار الخام الاميركي

2020/04/21 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور صفوان قصي، الثلاثاء، اسباب انخفاض اسعار النفط الاميركي الى مستويات لم يسجلها التاريخ سابقا، مبينا ان 50% من اسعار النفط العراقي ستتأثر وخاصة المصدرة الى اوروبا واميركا في حين ستبقى الصادرات النفطية الى اسيا عند مستوى 20 دولار للبرميل.وقال قصي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هبوط اسعار النفط […]

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