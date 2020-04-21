عمليات بغداد تنفي وجود عملية انتحارية شمالي العاصمة

2020/04/21 | 08:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفت قيادة عمليات بغداد الاخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود عملية ارهابية نفذها انتحاري في الطارمية شمالي العاصمة، .واكدت في بيان ان هذا الخبر عار عن الصحة مهيبة بوسائل الاعلام والمدونين توخي الدقة واعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية.

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