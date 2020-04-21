منظمة الصحة العالمية: أي رفع للقيود يجب أن يكون تدريجيا

2020/04/21 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد تدريجيا،

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