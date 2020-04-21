شركة “مايكروسوفت” تكشف عن أداة لتجنيد المتعافين من كورونا

2020/04/21 | 09:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “مايكروسوفت” الاثنين، عن أداة للفحص الذاتي تتيح للناس التحقق فيما إذا كانوا مؤهلين للتبرع بالبلازما، وذلك للمساهمة في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.وتمثل الأداة الجديدة CoVIg-19 Plasma Bot، مساهمة من مايكروسوفت لمجموعة “CoVIg-19 Plasma Alliance”.وبحسب تدوينة لمايكروسوفت على موقعها: “كلما تبرع مرضى كورونا، الذين تم شفاؤهم ببلازما النقاهة، تمكن التحالف من […]

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