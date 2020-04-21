الموسوي يشدد على اهمية مناقلة الاموال لدعم جهود مكافحة كورونا

2020/04/21 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شدد النائب عن محافظة كربلاء المقدسة حامد الموسوي، على ضرورة القيام بعمليات مناقلة للاموال مابين الوزارات من اجل دعم جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا، لافتا الى ان جميع المحافظات بحاجة للدعم الطبي والصحي لعبور ازمة كورونا بشكل نهائي.وقال الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الوضع الراهن يتطلب القيام بعملية مناقلة […]

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