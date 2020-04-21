لماذا رفع ترامب صورته خلال المؤتمر الصحفي اليومي؟

2020/04/21 | 09:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فاجئ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس الاثنين، الحضور خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة بشأن فيروس كورونا "كوفيد-19" برفع صورة له.

وخلال المؤتمر الصحفي، رفع ترامب مقالا من مجلة "ناشيونال ريفيو" المحافظة يحمل صورته، وهي تنتقد وسائل الإعلام الأمريكية وتدافع عن رد الرئيس الأمريكي على طلبات الولايات الأخرى بشأن أجهزة التنفس الصناعي.

كما هاجم ترامب وسائل إعلام أمريكية في بداية المؤتمر لأنهم لم يدعموه في مواقفه وإجراءاته للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد.

ويعد المؤتمر الصحفي اليومي لترامب ساحة من السجال بينه وبين وسائل الإعلام الأمريكية، فتارة يهاجم صحفيين ومرات أخرى يتلقى هجوما بشأن سياساته.

إلا أن الرئيس الأمريكي لا يتوانى عن مهاجمة وسائل الإعلام الأمريكية، واصفا إياها بأنها "كاذبة" ولا تنقل كل الحقيقة.

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