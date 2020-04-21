2020/04/21 | 09:06 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلانه رفض أي لقاح لكورونا.. جوكوفيتش يتلقى "ردا صاعقا" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 09:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إعلانه رفض أي لقاح لكورونا.. جوكوفيتش يتلقى "ردا صاعقا") نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إعلانه رفض أي لقاح لكورونا.. جوكوفيتش يتلقى "ردا صاعقا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).