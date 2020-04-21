سقوط 6 ضحايا من الحشد بانفجار ناسفة شمالي صلاح الدين

2020/04/21 | 09:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في صلاح الدين اليوم"الثلاثاء" بمقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي واصابة 3 اخرين بانفجار عبوة ناسفة في اطراف قضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وقال قائممقام الشرقاط خيرالله مجيد في حديث لشفق نيوز، ان عبوة ناسفة استهدفت دورية للحشد الشعبي - لواء 36 في الساحل الايسر للشرقاط ما تسبب بمقتل 3 عناصر واصابة 3 اخرين"، مبينا ان "اسباب الحادث تعود الى فراغ امني تركته قوات الجيش المرابطة هناك بعد انسحاب نقاطها الامنية قبل نحو اسبوعين".

واضاف ان "خطر داعش لازال يهدد قضاء الشرقاط واطراف لعدم تطهير مناطق (جبال مكحول وجبال الزوية ومنطقة كنعوص) شمالي الشرقاط من بقايا تنظيم داعش التي لازالت تتواجد في تلك المناطق وتتخذها منطلقات للهجمات والتعرضات الارهابية".

ويقع قضاء الشرقاط على بعد 125 كم شمال تكريت وعلى بعد 135 كم غرب كركوك.

وسيطر تنظيم داعش على قضاء الشرقاط عام 2014 قبل ان يتم تحريره عامي 2016 و2017.

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