2020/04/21 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها الـ193 ، قراراً يطالب بإتاحة “الوصول العادل” إلى “اللقاحات المستقبلية” لوباء كوفيد-19 ويؤكّد على “الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحّة العالمية” التي واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولايات المتحدة.والقرار الذي تقدّمت به المكسيك ودعمته الولايات المتحدة يتمحور حول الاستجابة الصحيّة لفيروس كورونا المستجدّ ويدعو إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تتبنى قرارا بالإجماع بشأن “اللقاحات المستقبلية” لوباء كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تتبنى قرارا بالإجماع بشأن “اللقاحات المستقبلية” لوباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).