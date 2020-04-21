الرافدين: تفعيل الماستر كارد لدوائر تسلمت رواتبها لشهر نيسان الكترونيا

2020/04/21 | 09:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن تفعيل بطاقات الماستر كارد لعدد من دوائر الدولة واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان لأول مرة عبر البطاقة الإلكترونية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “مدراء حسابات عدد من الدوائر خاطبوا الإدارة العامة للمصرف من اجل تفعيل بطاقات موظفيهم وصرف رواتبهم الكترونيا وقد […]

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