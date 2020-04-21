الطقس.. فرصة لتساقط أمطار رعدية تمتد من المناطق الوسطى إلى الشرق

2020/04/21 | 09:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع متنبئ جوي، الثلاثاء، أن يستقر طقس العراق خلال الـ 48 ساعة المقبلة، قبل تأثر البلاد بمنخفض خمسيني يوم الخميس المقبل يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية تمتد من المناطق الوسطى إلى الشرق.وقال واثق السلامي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه إن “الجو المستقر يسود، الثلاثاء، في أغلب المناطق مع ظهور سحب عالية ماعدا […]

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