مفهوم أزمة النفط وتداعياتها

2020/04/21 | 09:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتبَ / يسار مصطفى … توضيح لأسعار النفط السالبة 🔴 كل نوع نفط يسعر حسب خصائصه ومواصفاته فمثلاً هناك (خام البصرة الخفيف) وسعره يختلف عن خام (البصرة الثقيل) وكذلك يختلفان عن سعر الخام النيجيري (بوني لايت) وغيرها.🔴 لتسهيل عملية البيع والشراء يركز المتداولون على ثلاثة هم: (خام برنت: مزيج من ١٥ نوع من النفوط […]

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