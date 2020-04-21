علماء صينيون يحذرون من سلالات تاجية أشد عدوانية!

2020/04/21 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكتشف باحثون من جامعة تشجيانغ الصينية أن منحى تطور مرض “كوفيد – 19” قد يختلف تبعا لسلالة الفيروس التاجي، سارس “كوف – 2” الناقل للعدوى.وذكرت بوابة “MedRxiv” المتخصصة أن العلماء الصينيين قاموا بفحص عينات من الطفرات لفيروسات تاجية مختلفة، أخذت من عينة عشوائية تتكون من 11 مريضا من مدينة هانغتشو، وقاموا بتحليل […]

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