مصرف الرافدين: تفعيل بطاقات الماستر كارد لعدد من دوائر الدولة

2020/04/21 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن تفعيل بطاقات الماستر كارد لعدد من دوائر الدولة واستلام رواتب موظفيها لشهر نيسان لأول مرة عبر البطاقة الإلكترونية .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مدراء حسابات عدد من الدوائر خاطبوا الإدارة العامة للمصرف من اجل تفعيل بطاقات موظفيهم وصرف رواتبهم الكترونيا وقد اتخذ […]

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