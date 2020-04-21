2020/04/21 | 09:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تؤكد ان الحظر الجزئي يتضمن عدم اكتظاظ الاسواق بالحركة وعدم التنقل بين الاقضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط تؤكد ان الحظر الجزئي يتضمن عدم اكتظاظ الاسواق بالحركة وعدم التنقل بين الاقضية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط تؤكد ان الحظر الجزئي يتضمن عدم اكتظاظ الاسواق بالحركة وعدم التنقل بين الاقضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).