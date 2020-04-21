النفط يتنفس الصعداء بعد انهيار تاريخي وأوروبا تخرج من العزلة

2020/04/21 | 09:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر برميل بسعة 159 ليتراً من الخام تسليم أيار مايو في نيويورك -37,63 دولاراً عند الإغلاق الاثنين، بعد انحدار لم يسبق له مثيل

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