المالية النيابية: الاقتراض الخارجي مرهون بموافقة البرلمان

2020/04/21 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن توجه الحكومة الى الاقتراض الخارجي يحتاج الى موافقة مجلس النواب.

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