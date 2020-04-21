النقل: خطط لربط العراق بشبكة سكك حديد مع أوروبا

2020/04/21 | 09:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة النقل، سعيها لربط العراق بشبكة سكك حديد مع أوروبا، فيما أوضحت حجم الدمار الذي لحق بمنشآت السكك في المناطق المحررة من داعش.

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