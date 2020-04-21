مديرة صندوق النقد الدولي: أزمة “كورونا” هي الأسوأ منذ الكساد العظيم

2020/04/21 | 09:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الأزمة التي أوقد شرارتها انتشار فيروس كورونا المستجد هي الأسوأ منذ الكساد العظيم.وأبلغت مؤتمرا صحفيا عن بعد لوسائل الإعلام البلغارية أن تداعيات الفيروس ستفضي إلى انكماش اقتصادات 170 دولة في أنحاء العالم هذا العام.هذا وأضافت جورجيفا أن الدول النامية قد تكون الأكثر تضررا من […]

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