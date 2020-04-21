العراق يسجل اقل معدل فحوصات لكورونا بين دول المنطقة واوربا

2020/04/21 | 09:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان يوم الثلاثاء ان العراق يسجل اقل معدل للفحوصات المختبرية من فيروس كورونا المستجد مقارنة مع بلدان المنطقة وقارة اوربا.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان اليوم ان عدد الفحوصات المختبرية للعراق والدول المجاورة والأوربية لكل مليون: العراق : ١٤٦٨، إيطاليا: ٢٣٠٠٠، المانيا: ٢٠٠٠٠، اسبانيا: ١٩٠٠٠، تركيا: ٧٩٩١، السعودية: ٥١٧٠، ايران: ٤٢٠٣، فلسطين: ٣٣٠٠، الاردن٣٢٣٤

لبنان: ٣٠٦٦.

واوضح البياتي ان الفحوصات العامل الأساسي لمعرفة الارقام الحقيقية والتعامل معها.

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