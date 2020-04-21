عمليات سامراء للحشد تستطلع منطقة الكوش

2020/04/21 | 09:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، عملية إستطلاع خارج قاطع المسؤولية.وذكر بيان لاعلام الحشد , ان قوة من اللواء 313 اجرت عملية استطلاع على منطقة الكوش شرق سامراء المقدسة بشكل دقيق وكامل للوقوف على أهم الإجراءات الأمنية المتخذة هناك”.واضاف ان ,هذه العملية تاتي ضمن سلسلة الإجراءات المتخذة لتامين محيط […]

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