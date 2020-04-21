الأمن والدفاع النيابية تعتزم طرح آلية لحصر السلاح بيد الدولة

2020/04/21 | 09:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، اعزمها طرح آلية لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال عضو اللجنة كاطع الركابي، إن السلاح المنفلت والموجود في الشارع يعد من السلبيات الكبيرة التي تعاني منها الحكومة العراقية على مدى الفترات السابقةمشيرا الى ان لجنة الامن تنتظر انتهاء العطلة وعودة جلسات البرلمان، لتبدأ مناقشة آلية تتضمن حصر السلاح لتقديمها الى رئيس الوزراء.

وشدد الركابي، على ضرورة ان تقوم الحكومة بضبط السلاح وعدم السماح بإخراجه دون ترخيص.

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