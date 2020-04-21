النقل: نسعى لربط العراق بشبكة سكك حديد مع أوروبا

2020/04/21 | 09:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أكدت وزارة النقل، سعيها لربط العراق بشبكة سكك حديد مع أوروبا، فيما أوضحت حجم الدمار الذي لحق بمنشآت السكك في المناطق المحررة من داعش.وقال المدير الفني للوزارة عباس عمران في بيان تلقته /المعلومة/، إن “الوزارة بصدد تطوير الربط السككي مع تركيا، لكي تكون عمليات النقل متواصلة لنقل المواد من الموانئ الى تركيا […]

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