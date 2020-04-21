تحالف الحلبوسي: سنذهب للمعارضة اذا لم نقتنع بمنهاج الكاظمي

2020/04/21 | 09:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت النائب عن تحالف القوى إنتصار الجبوري، الثلاثاء، ان تحالف القوى لم يجلس الى الان مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لمعرفة الية الحكومة ’ وذكرت الجبوري في تصريح متلفز تابعته / المعلومة /، ان “التحالف ينتظر أولويات الكاظمي حول مناطقنا المنكوبة ، مشيرة اننا قد نكون “معارضين” للكاظمي إن لم […]

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