الولايات المتحدة تنهار: برميل النفط الأميركي بـ «دولار»

2020/04/21 | 09:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيسارعت خسائر العقود الآجلة للخام الأمريكي وهوت بأكثر من 94% إلى 1.04 دولار للبرميل، في انهيار تاريخي.وأصبح سعر البرميل من النفط الأمريكي أقل من سعر كوب من القهوة.وتواصل العقود الآجلة للخام الأمريكي الانهيار، في يوم سيعد فارقا في تاريخ صناعة النفط العالمية.وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 22عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.ويعود التراجع الكبير في أسعار الخام إلى أسباب تقنية تتعلّق باقتراب انقضاء مهلة عقد أيار.وقال المحلل لدى «ريستاد للطاقة» بيورنار تونهوغن إن «مشكلة غياب التوازن بين العرض والطلب عالميا بدأت تتجسّد في الأسعار». وأضاف: «مع تواصل الإنتاج كالمعتاد نسبيا، يمتلئ المخزون أكثر فأكثر كل يوم، يستخدم العالم النفط بشكل أقل وبات المنتجون يشعرون الآن كيف يتمثل ذلك من خلال الأسعار». ولم تفلح المؤشرات إلى أن فيروس كورونا المستجد بلغ ذروته على ما يبدو في أوروبا والولايات المتحدة في رفع الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية عموما.

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