محافظ نينوى يستثني عجلات التاكسي من قرار الفردي والزوجي

2020/04/21 | 09:44 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / زهراء عليأعلنت خلية الازمة في محافظة نينوى عن موافقة محافظ نينوى، نجم الجبوري، على استثناء عجلات التكسي من قرار الزوجي والفردي في المحافظة.وقالت الخلية في بيان، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «محافظ نينوى، نجم الجبوري، وافق على استثناء اصحاب عجلات التاكسي من قرار العمل بنظام الفردي والزوجي».يذكر ان خلية الازمة في محافظة نينوى، قررت يوم امس السبت، تخفيف اجراءات حظر التجوال، بسبب خلوها من الاصابات بفيروس كورونا.

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