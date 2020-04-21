كارثة نفطية أم سحابة صيف؟.. أنس الحجي

2020/04/21 | 09:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: أنس الحجي انخفضت أسعار خام غرب تكساس، وأصبحت سالبة، وانخفض السعر إلى أقل من 38 تحت الصفر دولار للبرميل.طبعاً، من الصعب على الناس أن تفهم معنى السعر السالب وأثاره، لأنه أمر نادر.لهذا، فإن ما حصل أمس الاثنين هو حدث تاريخي، ومستوى الانخفاض تاريخي، والسعر السالب كان تاريخياً أيضاً.وهو يعني أن المشتري […]

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