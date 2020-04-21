دولة القانون : الكابينة الحكومية المقبلة ستكون متفق عليها من قبل الأطراف السياسية

2020/04/21 | 09:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف ائتلاف دولة القانون، موعد حسم كابينة المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة مصطفى الكاظمي.

وقال المتحدث باسم الائتلاف بهاء الدين النوري إن المفاوضات بين الكتل السياسية والمكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة مصطفى الكاظمي، تسير بشكل سلس، موضحاً أن الكتل السياسية متفقة على عدم تولي وزراء حكومة عادل عبد المهدي أي حقيبة في الحكومة المقبلة.

واكد النوري أن الاتفاق سيكون قبل انتهاء المهلة الدستورية المحددة للكاظمي بعدة أيام، مشددة على أن الكابينة الحكومية ستمرر بسلة واحدة، وليست مجزأة أو مقطعة مثلما حدثت مع حكومة عادل عبد المهدي.

وأشار النوري إلى أن الكابينة الحكومية المقبلة ستكون متفق عليها، من قبل الأطراف السياسية المختلفة، لتمضي بسلاسة ودون تأخير، ومن أجل ايجاد حلول للأزمات العديدة التي تمر بها البلاد.

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