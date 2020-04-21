تيار الحكمة : استمرار الخلافات بين الكتل السياسية

2020/04/21 | 09:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن تيار الحكمة عباس سروط، استمرار الخلافات بين مختلف الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة.

وقال سروط ان تيار الحكمة لم يغير موقفه تجاه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بشأن تشكيل كابينته الوزارية مشيرا الى ان الكاظمي يحتاج الى دعم سياسي من مختلف القوى، مبينا ان الوزراء المستقلون أصبحوا فريسة للقوى السياسية.

واعتبر سروط انه إذا تمسكت الكتل السياسية بوزرائها فعليها ان تعلن ذلك لتتحمل الفشل والنجاح مبينا ان الخلافات السياسية قد تعطل تشكيل الحكومة.

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