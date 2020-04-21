2020/04/21 | 10:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أولى ساعات رفع الحظر.. العاصمة بغداد تشهد زحامات خانقة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/21 | 10:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أولى ساعات رفع الحظر.. العاصمة بغداد تشهد زحامات خانقة!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أولى ساعات رفع الحظر.. العاصمة بغداد تشهد زحامات خانقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).