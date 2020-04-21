2020/04/21 | 10:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/جنيف حذرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، من تخفيف قيود احتواء فيروس كورونا المستجد، قبل الأوان، لأنه ستكون هناك عودة للعدوى، وفقا لتقديرها.وأوصى المدير الإقليمي لمنطقة غرب المحيط الهادي بالمنظمة تاكشي كاساي، بضرورة أن يكون أي رفع لإجراءات العزل العام المفروض لمواجهة الفيروس، بشكل تدريجي، مؤكدا أن الإجراءات أثبتت فعاليتها، وأنه ينبغي على الجميع الاستعداد، لأسلوب حياة جديد، يسمح للمجتمع بالعمل، مع استمرار جهود احتواء الوباء.وشدد كاساي خلال مؤتمر صحفي عبر شبكة الإنترنت، على أن "عملية التكيف مع الوباء، ستكون هي الوضع الطبيعي، لحين التوصل إلى لقاح للفيروس".وفي سياق آخر، قدمت فرنسا مقترحا لتشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين، مشابهة لتلك المعنية بتغير المناخ في العالم، من أجل دعم منظمة الصحة العالمية، في مواجهة فيروس كورونا.وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مقابلة مع صحيفة لوموند الاثنين: "يجب منح منظمة الصحة العالمية الوسائل الكفيلة بتحسين معايير مهمتها، وكذلك الأمر بالنسبة لقدرتها على التحذير والتقصي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الصحة العالمية" توصي برفع قيود كورونا بشكل تدريجي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الصحة العالمية" توصي برفع قيود كورونا بشكل تدريجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).