تسويق ربع مليون طن من حصولي الحنطة والشعير في ذي قار

2020/04/21 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في محافظة ذي قار، عبد الامير العسكري، الثلاثاء، بلوغ الكميات المسوقة من محصولي الحنطة والشعير ربع مليون طن.وقال العسكري في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “عمليات تسويق محصولي الحنطة والشعير بدأت، الى سايلوي الناصرية والرفاعي ومركز تسويق الاصلاح ومطار الدهيمي، التي خصصتها شركته لذلك”.وتوقع […]

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