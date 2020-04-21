الحوثيون: بعض الدول استأنفت بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات

2020/04/21 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دانت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة صنعاء التابعة لجماعة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، استئناف بعض الدول بيع وتصدير الأسلحة للسعودية والإمارات، بعد إيقافها بسبب الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن.

وقالت الوزارة في بيان، انه "نأسف لهذه القرارات التي جاءت بحجة مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول جراء تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي أظهر زيف دعوات تلك البلدان للسلام ووقف الحرب على اليمن"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن "هذه الخطوة المؤسفة جاءت من جانب دول تربطها باليمن علاقات تاريخية، ولها مواقف متوازنة إزاء العدوان المفروض على اليمن للعام السادس على التوالي"، داعية "تلك الدول إلى إعادة النظر في هذه القرارات التي تتعارض مع القيم والأعراف والمواثيق الدولية، والجهود التي تبذل لإحلال السلام باليمن".

و دعت وزارة الخارجية "البرلمانات والمنظمات الحقوقية والناشطين في تلك البلدان إلى التحرك والضغط على حكوماتها للعدول عن استئناف بيع الأسلحة لدول العدوان".

وتقود السعودية، منذ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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