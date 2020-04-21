بالصور.. عصابات المخدرات في المكسيك توزع حصصا غذائية على الفقراء

2020/04/21 | 10:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انتقد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عصابات المخدرات في بلاده التي تقدم المواد الغذائية للفقراء والمتضررين من فقدان وظائفهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطالب لوبيز العصابات بإنهاء العنف بدلاً من ذلك، مؤكداً أن "توزيع المساعدات من المواد الغذائية الأساسية ومواد التنظيف ليست مفيدة بقدر وقف العنف".

وكانت تقارير إعلامية مكسيكية رصدت قيام أفراد العصابات بتوزيع حصص غذائية على دور الرعاية والفقراء، مختومة بشعار منظمة "كارتل"، إحدى أخطر العصابات الإجرامية في المكسيك والعالم.

كما تم رصد إبنة أحد أكبر تجار المخدرات في العالم المسجون حالياً "خواكين آل تشابو" وهي توزع مواداً غذائية مختومة بشعار شركتها "أل تشابو701" وصورة والدها سيء السمعة.

وشدد الرئيس، الذي انتهج سياسة أقل عنفاً من أسلافه لترويض هذه العصابات، على ضرورة أن يتوقف أعضاء هذه العصابات عن إيذاء الآخرين وأن يفكروا في المعاناة التي يسببونها لأسر وأمهات ضحاياهم، بدلا من توزيع المواد الغذائية.

وتضمنت المواد الغذائية زيت طهي ورز وسكر ومواد تنظيف.

وتأتي هذه الخطوة من العصابات الإجرامية في الوقت الذي رفض فيه الرئيس تقديم المزيد من الدعم المالي للشركات الصغيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن المكسيك كانت سجلت رقما قياسيا في ضحايا جرائم القتل، بلغ أكثر من 34 ألف قتيلًا خلال أول عام كامل لحكم أندريس في عام 2019.

ووفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز فقد سجلت المكسيك نحو 8 آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 700 حالة وفاة.

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