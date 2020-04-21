بغداد : انهيار أسعار النفط يهدد “الأمن الغذائي” في العراق

2020/04/21 | 10:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد يوم الاثنين اتخاذ قرارات للحد من خطورة تداعيات تراجع أسعار النفط والتي قالت انها تهدد “الأمن الغذائي” في البلاد.

وذكر بيان للمجلس ورد لشفق نيوز أنه عقد جلسة طارئة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين وحضور حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب .

كما حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري ورئيس لجنة الطاقة هيبت الحلبوسي ، ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار السيد احمد الكناني، وعدد من السادة الوزراء و المستشارين.

وأفاد البيان بأنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة تداعيات الوضع المالي و الاقتصادي وانخفاض غير المسبوق لاسعار النفط ، واتخاذ القرارات الداعمة والمُلحة لجهود محاربة وباء كورونا والحد من خطورته ، فضلا عن الاجراءات الوقائية المتلازمة مع حظر التجوال الكلي والجزئي”.

وقال البيان إن “المجلس الاقتصادي أصدر عددا من القرارات والتدابير التي تحد من خطورة انخفاض أسعار النفط التي تهدد الامن الغذائي للبلاد والرواتب وجهود مكافحة وباء كورونا المستجد”.

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