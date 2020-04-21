إسرائيل تسجل 59 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/21 | 10:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/تل ابيب أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 59 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وحسب معطيات الوزارة، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا حتى مساء الاثنين بلغ 13713 شخصا،وعدد الوفيات 177 حالة. وانخفض عدد المرضى الذين وصفت حالتهم بالخطيرة إلى 149 شخصا، يحتاج 119 منهم إلى التنفس الاصطناعي.وازداد عدد المتعافين منذ صباح اليوم بواقع 177 ليصل المجموع إلى 4049 شخصا.وكانت السلطات الإسرائيلية بدأت منذ الأحد الماضي بالتخفيف من شدة إجراءات الإغلاق والعزل المنزلي.وقد افتتحت بعض المحلات التجارية.كما باتت ممارسة الرياضة خارج البيت مسموحة بشرط ألا يزيد عدد ممارسي الرياضة معا عن شخصين.

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