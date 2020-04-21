مذكرات قطة - حنان بديع

2020/04/21 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع كان جسدي يرتجف وروحي تذوب تحت جلدي ، كنت بحاجة للصراخ لكن صوت موائي لا يصل لأحد ، افتقد أمي التي ذهبت لتبحث عن طعام ولم تعد ، لم يبحث عنها أحد سواي ، من يشعر بقطة تقطع الشارع أو تمشي على رصيف أو تبحث في حاوية قمامة ، اعتدنا نحن القطط على الشعور بأننا غير مرئيين حتى بتنا لا نتوقع الرحمة ، هذه "الرحمة" يبدو أن مفهومها نسبي لدي البشر ، جلست وقت طويل تحت جذع الشجرة لا أعرف كم مر من الوقت، بدأ الجوع يق......

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