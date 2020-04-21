رواية (حساء الوطواط) ح13 - عباس علي العلي

2020/04/21 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي ثلاثة أيام كافية لميمي حتى تقرأ وتشاهد عشرات الوثائق ومئات الصور التي أمكنها أت تطلع عليها بعدما نجحت في فتح البعض من الملفات على جهازها المحمول، لم تجد بالحقيقة كل ما كانت تبحث عنه من وثائق تتعلق بزوجها المرحوم سلام، فقط وجدت صور له مع الكنغ ومع الحجي أبو إيمان، هناك صور ملتقطة لا تعرف بالتحديد أين ألتقطت ولماذا تظهر فيها رضاب وأخرون في جلسات فيما يبدو أنها جلسات عمل، أيضا هناك عشرات من صور الصكو......

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