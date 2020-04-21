ماني يحسمها.. الانتقال لهذا العملاق أو البقاء مع ليفربول

2020/04/21 | 10:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن موقف السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، من الرحيل عن آنفيلد، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم ماني كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي.

وبالفعل، أفادت صحيفة “فرانس فوتبول”، بأن ماني حسم موقفه، إما بالانتقال إلى ريال مدريد أو الاستمرار مع ليفربول.

وأشارت إلى أن رحيل ماني عن “آنفيلد” يبدو معقدًا، في ظل امتلاكه لعقد حتى 2023، بالإضافة إلى أن ليفربول ليس من الأندية التي تفرط في نجومها، رغم ما حدث مع فيليب كوتينيو، فهو من ضغط للرحيل عن النادي.

وتُقدر القيمة التسويقية لماني بـ120 مليون يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت”، في حين يقيمه ليفربول بـ150 مليونا.

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