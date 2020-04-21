الدولار يكسب مع عزوف عن المخاطرة جراء انهيار النفط

2020/04/21 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة استأنف الدولار مكاسبه أمام عملات منتجي النفط اليوم مع استمرار قلق المستثمرين إثر هبوط تاريخي للعقود الآجلة للخام الأمريكي لأقل من الصفر وعزوفهم عن المخاطرة حتى بعد صعود الخام.كما لقي الدولار دعما جراء قلق حيال صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عقب تقارير إعلامية تفيد تلقيه علاجا عقب خضوعه لإجراء […]

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