السالم يثمن المشاركة الكاملة في بطولة غرب آسيا

2020/04/21 | 10:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد خليل السالم، الأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم أن مشاركة 12 منتخباً في بطولة الرجال العاشرة المقررة في الإمارات، يحمل دلالات مهمة.

وقال السالم في تصريحات صحفية اليوم، أن إعلان كافة الاتحادات المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا مشاركتها في البطولة لأول مرة منذ انطلاقها، يشير إلى حرصها على التفاعل الدائم مع مختلف البرامج والنشاطات والبطولات.وتقام النسخة العاشرة من البطولة خلال كانون الثاني/ يناير 2021 ويشارك منتخب الامارات “المستضيف” لأول مرة بالبطولة إلى جانب منتخبات: البحرين والعراق واليمن وسوريا ولبنان وعُمان وقطر والكويت والسعودية والأردن وفلسطين.

ولفت الأمين العام إلى أن إقامة البطولة بهذا الزخم من المشاركة، يتواءم مع استراتيجية اتحاد غرب آسيا القائمة على تعزيز الحضور على الخارطة القارية.

ونقل السالم تقدير اتحاد غرب آسيا برئاسة الأمير علي بن الحسين إلى كافة الاتحادات الأعضاء التي طالما لعبت دوراً مؤثراً في تنفيذ اتحاد غرب آسيا لأجندته المتنوعة.

وقدر السالم بالوقت ذاته السالم دور الاتحاد الإماراتي الذي رحب باستضافة بطولة الرجال، وثمن حرصه وتأكيده على توفير كل سبل النجاح، واعتبر أن إقامتها هناك لأول مرة سيجعلها تحظى باهتمام كبير.

وختم السالم حديثه بتأكيد أن اتحاد غرب آسيا سيعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإماراتي على تحديد نظام البطولة وفترة إقامتها ومكان مبارياتها، وبحيث يتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت ممكن بعد الوقوف على مستجدات الوضع الحالي وخصوصاً فيما يتعلق بفيروس كورونا.

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