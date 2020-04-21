2020/04/21 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت بيانات التداول، الثلاثاء، عن انخفاض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ايار مرة أخرى لأقل من الصفر.

وبحسب البيانات، انخفضت ايضا أسعار النفط برنت لأقل من 25 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ بداية نيسان.وشهدت أسعار النفط تراجعا كبيرا وسط توقع المستثمرين بانخفاض نسبة الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا، وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن الطلب على النفط سينخفض ليصل لنسبة قياسية تبلغ 9,3 مليون برميل يوميا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر ايار تهبط مرة أخرى لأقل من الصفر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعر خام غرب تكساس الوسيط لشهر ايار تهبط مرة أخرى لأقل من الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).