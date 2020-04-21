صحيفة فرنسية تكشف عن إمكانية انتقال ماني لريال مدريد

2020/04/21 | 10:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن موقف السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، من الرحيل عن آنفيلد، خلال الفترة المقبلة.وارتبط اسم ماني كثيرًا بالانتقال إلى ريال مدريد، حيث يحظى بإعجاب زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي.وأفادت صحيفة “فرانس فوتبول”، بأن ماني متأرجح بين خيارين، الانتقال إلى ريال مدريد أو الاستمرار مع ليفربول.وأشارت إلى […]

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