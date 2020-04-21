733 ألف يورو أسبوعيا.. سان جيرمان يغري نيمار للبقاء

2020/04/21 | 10:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتجه باريس سان جيرمان لتقديم عرض جديد للاعبه النجم البرازيلي نيمار بنحو 38 مليون يورو سنويا، في محاولة لثني اللاعب عن العودة لبرشلونة.

وتكررت محاولات البرسا استمالة نيمار للعودة للكامب نو، الذي غادر الفريق في 2017 مقابل 222 مليون يورو ويصبح أغلى لاعب في العالم.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن البرازيلي ليوناردو يبذل مجهودا لإقناع نيمار (28 عاما) بتمديد عقده حتى 2025 مقابل نحو 733 ألف يورو أسبوعيا.

وسيقرب العقد الجديد راتب نيمار -الذي سجل 18 هدفا وصنع 10 أخرى في كافة المسابقات قبل تعليق كرة القدم بسبب فيروس كورونا- من النجمين الوحيدين اللذين يتقاضيا أكثر منه، وهما الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وينتهي عقده -يتقاضى حاليا 687 ألف يورو- صيف 2022، وفي حال وافق الدولي البرازيلي على تمديد عقده، فهذا يعني إغلاق الباب نهائيا على العودة للبرسا.

يذكر أن راتب نيمار هو الأعلى في سان جيرمان وبفارق كبير عن كليان مبابي صاحب المركز الثاني الذي يتقاضى 429 ألف يورو أسبوعيا.

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